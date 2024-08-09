Akdeniz'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz'de Deprem Kendini Hissettirdi

Bugün saat 10.38'de Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bu sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede bulunuyor.

Derinliği Belirlenmiş

Depremin yerin 11,76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor. Bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak yetkililerin konuya dair incelemeleri sürüyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

AFAD ve diğer ilgili kuruluşlar, bölgede olası artçı sarsıntıları gözlemlemeye devam ediyor. Bu tür doğal afetlerin etkileri ve alınacak önlemler hakkında güncel bilgilendirmeler yapılacak.