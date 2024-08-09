Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Akdeniz'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz, Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:55
Akdeniz'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz'de Deprem Kendini Hissettirdi

Bugün saat 10.38'de Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre, bu sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede bulunuyor.

Derinliği Belirlenmiş

Depremin yerin 11,76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtiliyor. Bölgede herhangi bir hasar veya can kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak yetkililerin konuya dair incelemeleri sürüyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

AFAD ve diğer ilgili kuruluşlar, bölgede olası artçı sarsıntıları gözlemlemeye devam ediyor. Bu tür doğal afetlerin etkileri ve alınacak önlemler hakkında güncel bilgilendirmeler yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor