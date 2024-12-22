Akdeniz'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz, 4,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin tam zamanı 21.09 Depremin epicentresi, Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler, bölge halkı tarafından hissedildi ancak can veya mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.