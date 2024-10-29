Akdeniz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz'de Deprem Sarsıntısı

Bugün akşam saatlerinde Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olarak tespit edildi.

Detaylar ve Etkileri

Deprem, 19.43'te gerçekleşti ve Demre'ye yaklaşık 267,88 kilometre uzaklıkta, 7,6 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi ancak yetkililerin konu hakkında incelemeleri sürüyor.