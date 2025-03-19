Akdeniz'de Düzensiz Göçmen Botu Alabora Oldu: 6 Ölü, 40 Kayıp

Aldığı darbe ile sarsılan Akdeniz, düzensiz göçmenlerin hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olması sonucu, 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu, ve 10 kişi kurtarıldı. İtalya'nın Lampedusa Adası'nın batısındaki Lampione Adası açıklarında, İtalyan Mali Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda, kurtarılan 10 kişi, acı dolu hikayelerini paylaştı.

Kurtarılan göçmenler, botta daha 40 kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin denizde kaybolduğunu aktardı. İtalyan güvenlik güçleri, kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenlerin, Tunus'un Sfaks kentinden 16 Mart'ta 56 kişi olarak hareket ettikleri ifade edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Ocak-18 Mart tarihleri arasında Akdeniz'i aşarak ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısı 8,743 oldu. Geçen yıl, aynı dönemde bu sayı 8,630 olarak kaydedilmişti. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre yıl başından 17 Mart'a kadar 140 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki Düzensiz Göç Sorunu

Orta Akdeniz güzergahı, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında sık sık yaşanan güvenlik sorunlarıyla dikkat çekiyor. Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan düzensiz göçmenler, burada yardım çağrısında bulunuyor. Ancak, Avrupa'daki devletlerin müdahale yerine sivil toplum kuruluşlarının devrede olması bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin güvenli liman vermemesi dolayısıyla zorluklarla karşı karşıya kalıyor. 2023 yılı itibarıyla İtalya'da yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle de bu kuruluşların faaliyetleri kısıtlanmış durumda. Akdeniz'i geçen düzensiz göçmenler, çoğunlukla ilk olarak Lampedusa Adası’na ayak basıyor.

Bunun yanı sıra, teknelerin alabora olmasının yanı sıra, aşırı yük, susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetmektedir.