Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler Sergisi Başkentte Açıldı

Tahsin Ceylan'ın su altı fotoğraflarından oluşan 'Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler' sergisi Ankara Esenboğa TAV Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:27
Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler Sergisi Başkentte Açıldı

Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler Sergisi Başkentte Açıldı

Sergi ve içeriği

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylanın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı su altı fotoğrafları, Ekolojik Araştırmalar Derneği işbirliğiyle Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Ceylan'ın çektiği nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları ve deniz çayırları fotoğrafları yer alıyor. Fotoğrafların geçtiğimiz yaz çekildiği ve 20'sinin deniz kaplumbağalarına, 10'unun ise deniz çayırlarına ait olduğu bildirildi.

Ceylan'ın mesajı: 'O sessiz dünyanın gözü ve sesi olmaya çalışıyoruz'

Sergi açılışında AA muhabirine konuşan Ceylan, "Dostlarım bana 'Anadolu Ajansı'nın su altındaki gözü' diyorlar. Bu tabir benim de çok hoşuma gitti ve gerçekten de su altının, Kaptan Cousteau'nun ifadesiyle 'o sessiz dünyanın' gözü ve sesi olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, dünyadaki ekolojik dengenin bozulduğunu ve insan faaliyetlerinin diğer türlerin azalmasına yol açtığını vurgulayarak, doğaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla sergiler düzenlediklerini kaydetti.

Akdeniz ekosistemiyle ilgili dikkat çekici bir veriye de yer veren Ceylan, "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere, bunun da yüzde 50'sini deniz çayırlarına borçluyuz. Dolayısıyla deniz çayırlarının korunması son derece önemli. Onların üzerine çapa atılmaması son derece önemli." diye konuştu.

Ceylan, Türkiye'de yaygın olarak caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin görüldüğünü belirterek, "Yavrular, yumurtadan çıktıkları yere ergin olduklarında dönüp yeniden yumurta bırakmak ister. Ancak sahillerde artan turizm faaliyetleri, şezlonglar, ışık ve gürültü bu alanları tahrip ediyor. Bu da türlerin geleceğini tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal destek ve amaç

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin bu konuda büyük duyarlılık gösterdiğini vurguladı. "Gönüllüler ve kurumlar el ele verince, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda ciddi ilerlemeler sağlandı." dedi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat ise derneğin çalışmalarını tamamen bilimsel bir anlayışla sürdürdüklerini belirterek, Antalya'daki otellerde caretta carettaların yollarını şaşırtan ışıkların kullanılmaması yönündeki çalışmalarda önemli yol katettiklerini kaydetti.

Ziyaret bilgisi ve çağrı

Ceylan, serginin amacını "farkındalığı artırmak" olarak özetleyerek, "Sonuçta herkesin bir yaşam süresi var. Bu sürece anlam katmak istiyorsa, yaşamını borçlu olduğu ekosisteme bir katkı sunsun. En azından bilgi paylaşsın, çünkü bilgi paylaşmak bile bir katkıdır." dedi ve Esenboğa Havalimanı'nda açılmasına katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın (sol 5) "Akdeniz'de Nesli Tehlike...

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın (sol 5) "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı su altı fotoğrafları sergisi Ekolojik Araştırmalar Derneği iş birliğiyle Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat (sol 4) da sergi açılışına katıldı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın (sol 5) "Akdeniz'de Nesli Tehlike...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?