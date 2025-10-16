Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler Sergisi Başkentte Açıldı

Sergi ve içeriği

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylanın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı su altı fotoğrafları, Ekolojik Araştırmalar Derneği işbirliğiyle Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Sergide, Ceylan'ın çektiği nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları ve deniz çayırları fotoğrafları yer alıyor. Fotoğrafların geçtiğimiz yaz çekildiği ve 20'sinin deniz kaplumbağalarına, 10'unun ise deniz çayırlarına ait olduğu bildirildi.

Ceylan'ın mesajı: 'O sessiz dünyanın gözü ve sesi olmaya çalışıyoruz'

Sergi açılışında AA muhabirine konuşan Ceylan, "Dostlarım bana 'Anadolu Ajansı'nın su altındaki gözü' diyorlar. Bu tabir benim de çok hoşuma gitti ve gerçekten de su altının, Kaptan Cousteau'nun ifadesiyle 'o sessiz dünyanın' gözü ve sesi olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, dünyadaki ekolojik dengenin bozulduğunu ve insan faaliyetlerinin diğer türlerin azalmasına yol açtığını vurgulayarak, doğaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla sergiler düzenlediklerini kaydetti.

Akdeniz ekosistemiyle ilgili dikkat çekici bir veriye de yer veren Ceylan, "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere, bunun da yüzde 50'sini deniz çayırlarına borçluyuz. Dolayısıyla deniz çayırlarının korunması son derece önemli. Onların üzerine çapa atılmaması son derece önemli." diye konuştu.

Ceylan, Türkiye'de yaygın olarak caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin görüldüğünü belirterek, "Yavrular, yumurtadan çıktıkları yere ergin olduklarında dönüp yeniden yumurta bırakmak ister. Ancak sahillerde artan turizm faaliyetleri, şezlonglar, ışık ve gürültü bu alanları tahrip ediyor. Bu da türlerin geleceğini tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal destek ve amaç

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin bu konuda büyük duyarlılık gösterdiğini vurguladı. "Gönüllüler ve kurumlar el ele verince, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda ciddi ilerlemeler sağlandı." dedi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat ise derneğin çalışmalarını tamamen bilimsel bir anlayışla sürdürdüklerini belirterek, Antalya'daki otellerde caretta carettaların yollarını şaşırtan ışıkların kullanılmaması yönündeki çalışmalarda önemli yol katettiklerini kaydetti.

Ziyaret bilgisi ve çağrı

Ceylan, serginin amacını "farkındalığı artırmak" olarak özetleyerek, "Sonuçta herkesin bir yaşam süresi var. Bu sürece anlam katmak istiyorsa, yaşamını borçlu olduğu ekosisteme bir katkı sunsun. En azından bilgi paylaşsın, çünkü bilgi paylaşmak bile bir katkıdır." dedi ve Esenboğa Havalimanı'nda açılmasına katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın (sol 5) "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı su altı fotoğrafları sergisi Ekolojik Araştırmalar Derneği iş birliğiyle Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat (sol 4) da sergi açılışına katıldı.