Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

Türk Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Yalçın Payal, İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Payal, Türkiye'nin dışlanmasına yönelik her türlü girişimin "kabul edilemez" Forumda "Akdeniz'de Deniz Gücü: Küresel Etkiyi Şekillendirmek" başlıklı panelde konuşan Payal, Ekim 2023'te Gazze'deki İsrail operasyonunun bölgesel güvenlik endişelerini artırdığını belirtti. Payal, deniz yetki alanları üzerindeki anlaşmazlıkların ve yeni doğalgaz rezervlerinin keşfinin gerilimleri arttırdığını vurguladı. Paneldeki diğer katılımcılar arasında İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi, NATO Askeri Komite Başkanı olarak atanan İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Zaid Eyadat yer aldı. Payal, Türkiye'nin deniz yetki alanları belirlenirken kıyıdaş devletlerle istişare edilmesinin kritik olduğunu, Kıbrıslı Türklerin haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün adayı ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyor" Payal, Türkiye'nin "Sahada gerilimi azalttığını ve dengeyi tesis ettiğini""Düzensiz göçün Avrupa'ya azalmasında Türk Deniz Kuvvetleri'nin rolü büyük. Bu oran %95 azaldı""Montrö Boğazlar Sözleşmesi, askeri gerginliğin tırmanmasını önlemede kritik bir rol oynadı" Diğer panelistlerden Dragone, Akdeniz'in karmaşık tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Craxi, bölgede kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu öne sürdü. Eyadat ise Türkiye'nin Akdeniz'deki rolünü öne çıkararak, deniz gücü ile bölgenin geleceğinin belirleneceğini vurguladı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Forumda "Akdeniz'de Deniz Gücü: Küresel Etkiyi Şekillendirmek" başlıklı panelde konuşan Payal, Ekim 2023'te Gazze'deki İsrail operasyonunun bölgesel güvenlik endişelerini artırdığını belirtti. Payal, deniz yetki alanları üzerindeki anlaşmazlıkların ve yeni doğalgaz rezervlerinin keşfinin gerilimleri arttırdığını vurguladı.
Paneldeki diğer katılımcılar arasında İtalya Senatosu Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Senatör Stefania Craxi, NATO Askeri Komite Başkanı olarak atanan İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Zaid Eyadat yer aldı.
Payal, Türkiye'nin deniz yetki alanları belirlenirken kıyıdaş devletlerle istişare edilmesinin kritik olduğunu, Kıbrıslı Türklerin haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün adayı ve Kıbrıslı Türkleri temsil etmiyor" Payal, Türkiye'nin "Sahada gerilimi azalttığını ve dengeyi tesis ettiğini""Düzensiz göçün Avrupa'ya azalmasında Türk Deniz Kuvvetleri'nin rolü büyük. Bu oran %95 azaldı""Montrö Boğazlar Sözleşmesi, askeri gerginliğin tırmanmasını önlemede kritik bir rol oynadı" Diğer panelistlerden Dragone, Akdeniz'in karmaşık tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Craxi, bölgede kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu öne sürdü. Eyadat ise Türkiye'nin Akdeniz'deki rolünü öne çıkararak, deniz gücü ile bölgenin geleceğinin belirleneceğini vurguladı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Payal, Türkiye'nin "Sahada gerilimi azalttığını ve dengeyi tesis ettiğini""Düzensiz göçün Avrupa'ya azalmasında Türk Deniz Kuvvetleri'nin rolü büyük. Bu oran %95 azaldı""Montrö Boğazlar Sözleşmesi, askeri gerginliğin tırmanmasını önlemede kritik bir rol oynadı" Diğer panelistlerden Dragone, Akdeniz'in karmaşık tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Craxi, bölgede kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu öne sürdü. Eyadat ise Türkiye'nin Akdeniz'deki rolünü öne çıkararak, deniz gücü ile bölgenin geleceğinin belirleneceğini vurguladı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Diğer panelistlerden Dragone, Akdeniz'in karmaşık tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Craxi, bölgede kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu öne sürdü. Eyadat ise Türkiye'nin Akdeniz'deki rolünü öne çıkararak, deniz gücü ile bölgenin geleceğinin belirleneceğini vurguladı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.