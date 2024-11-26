Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

Diğer panelistlerden Dragone, Akdeniz'in karmaşık tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Craxi, bölgede kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli stratejilerin gerekli olduğunu öne sürdü. Eyadat ise Türkiye'nin Akdeniz'deki rolünü öne çıkararak, deniz gücü ile bölgenin geleceğinin belirleneceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.