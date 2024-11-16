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Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Dikkat Edin!

Meteoroloji, Akdeniz bölgesinde kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sel ve hortum riskine karşı tedbirli olunmalı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:11
Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Dikkat Edin!

Akdeniz İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Akdeniz bölgesinde, bugün ve yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen tahminlere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Antalya'da yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel ve Diğer Olumsuzluklara Karşı Dikkat!

Pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak sağanak, beraberinde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve hortum riskini getirebilir. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Mersin ve Adana'da Yağış Bekleniyor

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son değerlendirmelerine göre, pazar günü batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin'de, öğle saatlerinden sonra ise Adana'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Olumsuz Olaylara Karşı Önlem Alınmalı

Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış esnasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi riskleri beraberinde getirebilir. Bu sebeple, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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