Akdeniz Üniversitesi 2025-YKS: Kontenjanlar %100 Doldu

Akdeniz Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tüm kontenjanlarını doldurarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Üniversitenin resmi açıklamasına göre, birçok fakülte yükselen performansını sürdürdü.

Genel Bakış

YKS tercih sonuçları raporuna göre Akdeniz Üniversitesi, lisans ve ön lisans programlarında tüm kontenjanlarını doldurarak Türkiye'nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Birçok bölüm, yüksek puanlı adayların tercih listelerinde üst sıralarda konumlandı.

Öne Çıkan Fakülteler

Turizm Fakültesi en yüksek puanla tercih edilen fakülte olarak zirvedeki yerini korudu. Fakülte, 2017'den itibaren YKS sonuçlarına göre Türkiye'deki tüm turizm fakülteleri arasında tüm bölümleriyle birinci sırada bulunuyor.

Ziraat Fakültesi, Antalya'nın tarım kimliğiyle paralel olarak uygulama olanakları ve nitelikli eğitim sunarak sektöre kalifiye mezunlar yetiştiriyor. Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümleri Türkiye birincisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri bölümleri ise Türkiye ikincisi oldu.

Tıp Fakültesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'de en çok tercih edilen fakülteler arasında yer aldı. Fakülte bu yıl YKS'de 831. sırada yer alan öğrenciyi bünyesine kattı.

Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde dijital teknoloji ve yapay zeka uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerindeki 75 fakülte arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından üst sıralarda yer aldı. Fakülte, başarı sıralamasını 27 bin bandından 24 bine çıkararak devlet üniversiteleri arasında tavan puan sıralamasında 8., taban puan sıralamasında 10. sıraya yükseldi.

Mühendislik Fakültesi bu yıl da başarı grafiğini yukarı taşıdı. Geçen yıl ilk kez öğrenci alan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü, Türkiye genelinde ilk 6 program arasına girdi.

Hemşirelik Fakültesi, 2025 YKS sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında 9. sırada tercih edildi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki bölümler de dikkat çekti: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 33 devlet üniversitesi arasında birinci, Finans ve Bankacılık Bölümü 34 devlet üniversitesi arasında ikinci, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise 38 devlet üniversitesi arasında üçüncü sırada yer aldı.

Üniversitenin paylaştığı veriler, Akdeniz Üniversitesi'nin eğitim kalitesi, uygulama olanakları ve tercih edilirlik açısından sürdürülebilir bir başarı grafiği çizdiğini gösteriyor.

Akdeniz Üniversitesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.