Akdeniz Üniversitesi Leiden Sıralamasında Dünya 878, Türkiye 15

Akdeniz Üniversitesi, bilimsel üretkenliğini uluslararası arenada bir kez daha kanıtlayarak CWTS Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralamasında önemli bir yükseliş gösterdi. Üniversite, dünya genelinde 878’inci, Türkiye sıralamasında ise 15’inci sıraya yerleşti.

Sıralamadaki yükseliş ve kapsam

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre, bu yıl 1594 üniversite değerlendirildi. Sıralamada Türkiye’den 45 üniversite yer aldı. Akdeniz Üniversitesi, dünya genelinde bilimsel etki göstergesine göre daha önce bulunduğu 912. basamaktan 878. sıraya, Türkiye sıralamasında ise 17. basamaktan 15. sıraya yükselerek dikkat çekti.

Alan bazlı güçlü performans

Akdeniz Üniversitesi, alan bazlı değerlendirmelerde de öne çıktı. Üniversitenin alan bazındaki sıralamaları şöyle:

Yaşam ve Yer Bilimleri alanında 6. sırada, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanında 8. sırada, Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında 12. sırada, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında 17. sırada ve Fizik bilimleri ve Mühendislik alanında Türkiye’de 31. sırada yer aldı.

Değerlendirme ölçütleri

CWTS Leiden Ranking, Web of Science veri tabanına dayalı analizlerle üniversiteleri; bilimsel etki, uluslararası/endüstri iş birliği düzeyi, açık erişim ve cinsiyet dağılımı gibi göstergelere göre değerlendiriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da tanınan dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking’de bu yılki sıralama sonuçları, Akdeniz Üniversitesi’nin araştırma performansındaki yükselişi ortaya koydu.

