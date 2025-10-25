Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 mezunları, 25 yıl sonra düzenlenen 'Mezuniyet Toplantısı'nda bir araya gelerek tekrar cübbe giydi ve anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:10
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi

Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl aradan sonra aynı fakültede buluşarak yeniden cübbe giydi.

Türkiye'nin farklı illeri ve çeşitli ülkelerde görev yapan mezunlar, fakültenin dekanlık binasında düzenlenen "Mezuniyet Toplantısı"'na katıldı. Yıllar sonra birbirlerine sarılarak hasret gideren doktorlar, eğitim gördükleri sıralara tekrar oturdu ve geçmiş günleri yad etti.

Nostalji Dersi ve Anılar

Etkinlikte gerçekleştirilen "Nostalji" dersinin ardından, doktorlar öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tecrübelerini, mesleki anılarını paylaştı. Öğrencilik yıllarındaki hocalar da programa katılarak mezunlarla duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, ders veren hocalarına plaket ve çiçek takdim etti.

Programda, Prof. Dr. Recai Tuncer, Prof. Dr. Tiraje Tuncer, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. İnci Süleymanlar, Prof. Dr. Mehmet Aktekin ve Prof. Dr. Levent Dönmez'in konuşmalarının ardından tüm mezunlar duygularını paylaştı. Öğrencilik yıllarına ait fotoğrafların gösterildiği törende duygusal anlar yaşandı; eski mezunlar koridorlarda tekrar cübbe giyerek fotoğraf çektirdi.

Rektörlükten ve Organizasyon Komitesinden Mesajlar

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Akdeniz Üniversitesi mezunlarının büyüyen bir aile olduğuna dikkat çekti. Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Erken Yiğit ise yıllar sonra bir araya gelmenin duygulu olduğunu ifade etti.

Programa katkı veren doktorlardan Doç. Dr. Hüray Hügül, mezuniyetlerinin üzerinden 25 yıl geçtikten sonra cübbelerini tekrar giyip arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Etkinlik, mezuniyet bağlarını ve mesleki dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı...

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı fakültede bir araya gelerek yeniden cübbe giydi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan Tiflis'te: Kobakhidze ve Kavelaşvili ile Görüştü
2
Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi
3
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı İstanbul'da
4
Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı etkili olacak
5
Yönter: Terörsüz Türkiye hedefine Cumhur İttifakı ile kararlıyız
6
Gazze Mahkemesi Nihai Oturumu — Karar Yarın
7
PKK'lı Teröristlerce Katledilen 33 Yavi Şehidi Mezarları Başında Anıldı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi