Akdeniz Üniversitesi'nde Doktorlar 25 Yıl Sonra Yeniden Cübbe Giydi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl aradan sonra aynı fakültede buluşarak yeniden cübbe giydi.

Türkiye'nin farklı illeri ve çeşitli ülkelerde görev yapan mezunlar, fakültenin dekanlık binasında düzenlenen "Mezuniyet Toplantısı"'na katıldı. Yıllar sonra birbirlerine sarılarak hasret gideren doktorlar, eğitim gördükleri sıralara tekrar oturdu ve geçmiş günleri yad etti.

Nostalji Dersi ve Anılar

Etkinlikte gerçekleştirilen "Nostalji" dersinin ardından, doktorlar öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tecrübelerini, mesleki anılarını paylaştı. Öğrencilik yıllarındaki hocalar da programa katılarak mezunlarla duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, ders veren hocalarına plaket ve çiçek takdim etti.

Programda, Prof. Dr. Recai Tuncer, Prof. Dr. Tiraje Tuncer, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. İnci Süleymanlar, Prof. Dr. Mehmet Aktekin ve Prof. Dr. Levent Dönmez'in konuşmalarının ardından tüm mezunlar duygularını paylaştı. Öğrencilik yıllarına ait fotoğrafların gösterildiği törende duygusal anlar yaşandı; eski mezunlar koridorlarda tekrar cübbe giyerek fotoğraf çektirdi.

Rektörlükten ve Organizasyon Komitesinden Mesajlar

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayarak Akdeniz Üniversitesi mezunlarının büyüyen bir aile olduğuna dikkat çekti. Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Erken Yiğit ise yıllar sonra bir araya gelmenin duygulu olduğunu ifade etti.

Programa katkı veren doktorlardan Doç. Dr. Hüray Hügül, mezuniyetlerinin üzerinden 25 yıl geçtikten sonra cübbelerini tekrar giyip arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Etkinlik, mezuniyet bağlarını ve mesleki dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında mezun olan doktorlar, 25 yıl sonra aynı fakültede bir araya gelerek yeniden cübbe giydi.