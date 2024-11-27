Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, ABD'de Türk Sağlık Sistemini Anlattı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD'de katıldığı kongrede organ ve doku nakillerinin devlet desteği sayesinde Türkiye'de ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Yale Üniversitesi'nde düzenlenen Amerikan Rekonstrüktif Transplantasyon Derneği (ASRT) 2024 Kongresi'ne katıldı. Dünya genelinden önde gelen bilim insanları ve cerrahların bir araya geldiği bu prestijli etkinlikte, deneyimlerini paylaşma fırsatını buldu.

Özkan, dünya çapında önemli öncülükler taşıyan rahim, yüz ve çift kol nakli gibi Türkiye'nin ilk nakilleri hakkında da bilgi vererek, Akdeniz Üniversitesi'nin bu alandaki benzersiz konumunu vurguladı.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin rahim, yüz ve kol nakli yapan tek merkez olduğunu ifade etti. Üniversitenin bu başarısının, deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısı kadar devletin sağladığı destekle mümkün olduğunu söyledi.

Özkan, "Dünyada bu tip nakilleri gerçekleştiren merkezlerde ilk olan nakiller genellikle araştırma ve geliştirme bütçeleriyle finanse edilmektedir. Ancak bu operasyonların sürekliliği için gereken kaynaklar birçok ülkede kısıtlı. Türkiye'de ise devlet desteği sayesinde bu nakilleri ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Devletimizin sağladığı bu destek, hastalarımıza hiçbir ek yük getirmeden, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmamızı sağlıyor. Türkiye'nin bu başarısı dünya genelinde de büyük bir takdirle karşılanıyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.