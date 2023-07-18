Akdeniz ve Güney Ege Bölgesi'ne dikkat: En riskli bölge olarak belirlendi

Sıcaklıklar artık rekor seviyelere ulaşıyor ve özellikle Akdeniz ve güney Ege kıyılarında çok sayıda orman yangınına neden oluyor. Bu alanlar, Avrupa Komisyonu'nun Kopernik Ormanı haritasında en tehlikeli alanlar olarak belirlenmiş ve "aşırı tehlikeli" olarak etiketlenmiş olmasına rağmen, ekip orman yangınlarıyla ilgili alarm durumunda ve neredeyse her gün yangınlara müdahale ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun Copernicus orman yangını bilgi sistemi haritası, en yüksek riskli bölgeleri "çok tehlikeli" veya "aşırı derecede tehlikeli" olarak listeledi. Haritayı yayınlayan Antalya Kent Konseyi çevre grubu, tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Antalya Kent Konseyi'ne bağlı çevre grubu, halkın ve tüm kuruluşların orman yangınlarına karşı duyarlı olmasını ve gerekli tüm önlemlerin bir an önce alınmasını dileyerek, Antalya'nın özellikle Kaş ilçesinden Gazipaşa ilçesine Elmalı ilçesinden Gündoğmuş ilçesine kadar 15 Temmuz'dan itibaren yeniden yangınlarla karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Açıklamada; yeni yangınların çıkmaması için ilgili kişi ve kamu kuruluşlarının koordinasyon içinde dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.





11 MADDEDE ÖNERİLENLER

İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın yanı sıra Antalya'dan Karaman ve Mersin'e kadar Ege ve Akdeniz kıyılarının orman yangını riskinin en yüksek olduğu bölgelerden birinin "aşırı" ve "çok tehlikeli" olduğu haritaya dikkat çekerek, eylem çağrıları yapıldı.

Önerilerde, orman yangınlarının ana sebeplerinin insan kaynaklı faaliyetler, enerji nakil hatları bakımı, orman alanları ile yaşam alanlarının arasında bir tampon bölge oluşturulması, araçların yanıcı ot bulunan alanlarda park etmesinin yasaklanması, orman yangını operasyonlarında veya kıvılcım oluşturması muhtemel ekipmanla herhangi bir faaliyetin yapılmaması kaydedildi.

Ayrıca; Hükümetler ve belediyeler ayrıca hassas alanlarda cep telefonu uyarıları ve mesajları ile sakinleri bilgilendirmek, ormanlık alanlarda madencilik faaliyetlerini durdurmak, olası bir yangın durumunda ulaşımı planlamak ve samanları temizlemekle yükümlü oldukları ifade edildi.