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Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 22:22
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan tahminlere göre, Mersin'in doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illeri ile Gaziantep ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak etkili olacak.

Deniz Kıyısında ve Yüksek Kesimlerde Farklı Hava Koşulları

Denize kıyısı olan illerin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bu duruma bağlı olarak, trafik ve ulaşımda da aksaklıkların yaşanması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Vatandaşlar, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Bu zorlu hava koşullarına karşı önlemler almanız önemle tavsiye edilir.

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