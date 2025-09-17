Akdoğan'dan Şahan'ın İBB Soruşturması Tutuklanmasına Eleştiri

Akdoğan'dan Şahan'ın tutuklanmasına tepki

İBB yolsuzluk soruşturması yeni tartışma yarattı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu karara ilişkin olarak tutukluluğa itiraz edileceğini bildirdi.

Akdoğan, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, açıklamalar, vicdani durum, kamuoyu baskısı, kent uzlaşısından içeride tutulamayacağı anlaşılınca bu sefer geldik işin başka bir kısmına." ifadelerini kullandı.

Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olduğunu hatırlatan Akdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer kent uzlaşısı nedeniyle cezaevinde olan bir arkadaşımız tam kent uzlaşısından tahliye edilecekken uydurma gerekçelerle cezaevinde tutuluyorsa ve o komisyonda bu konu dillendirilmiyorsa, komisyon bu konuyla ilgili irade ortaya koymuyorsa nasıl olacak da bu komisyon menzil alacak? Nasıl olacak da bu komisyon varmak istediği yere varacak?"