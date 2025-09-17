Akdoğan'dan Şahan'ın İBB Soruşturması Tutuklanmasına Eleştiri

CHP'li Umut Akdoğan, Resul Emrah Şahan'ın İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını eleştirdi ve tutukluluğa itiraz edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:25
Akdoğan'dan Şahan'ın İBB Soruşturması Tutuklanmasına Eleştiri

Akdoğan'dan Şahan'ın tutuklanmasına tepki

İBB yolsuzluk soruşturması yeni tartışma yarattı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan Resul Emrah Şahan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu karara ilişkin olarak tutukluluğa itiraz edileceğini bildirdi.

Akdoğan, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, açıklamalar, vicdani durum, kamuoyu baskısı, kent uzlaşısından içeride tutulamayacağı anlaşılınca bu sefer geldik işin başka bir kısmına." ifadelerini kullandı.

Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi olduğunu hatırlatan Akdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer kent uzlaşısı nedeniyle cezaevinde olan bir arkadaşımız tam kent uzlaşısından tahliye edilecekken uydurma gerekçelerle cezaevinde tutuluyorsa ve o komisyonda bu konu dillendirilmiyorsa, komisyon bu konuyla ilgili irade ortaya koymuyorsa nasıl olacak da bu komisyon menzil alacak? Nasıl olacak da bu komisyon varmak istediği yere varacak?"

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa