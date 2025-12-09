Akharım'da Öğrencilerden 'Yeşil Akharım-Geleceğe Nefes' Fidan Dikimi

Akharım'da "Yeşil Akharım-Geleceğe Nefes" fidan dikimi
Öğrenciler çevre bilincini toprakla buluşturdu
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde düzenlenen "Yeşil Akharım-Geleceğe Nefes" adlı etkinlik, çevre bilincini güçlendirmek ve öğrencilere doğa sevgisi aşılamak amacıyla gerçekleştirildi.
Akharım Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda birçok fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler etkinlik boyunca sorumluluk bilinci ve ekip ruhuyla çalıştı.
Protokol üyeleri de etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte fidan dikti ve doğayı korumanın, yeşil alanları çoğaltmanın önemine dikkat çekti.
Etkinlikle dikilen fidanların, çevre duyarlılığına katkı sunarak gelecek nesillere daha yeşil bir Akharım bırakılması hedefleniyor.
