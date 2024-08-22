Akhisar'daki Kadına Yönelik Şiddeti Lanetleyen Açıklama

Akhisar'da Şiddet Olayı ve Tepkiler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sokakta eşi tarafından darbedilen bir hamile kadın olayı kamuoyunu sarstı. Bu olay üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, kadına yönelik şiddeti sert bir dille kınadı.

Toplumsal Mücadele Gerekiyor

Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır.”

Çelik, ayrıca, bu tür olayların durdurulması için sadece yasal önlemlerin yeterli olmadığını, toplum olarak ortak bir bilinç geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz.”

Kültürel ve Ahlaki Hassasiyetler

Sözlerinin devamında, kadına yönelik şiddetin gündelik yaşamın her alanında mahkum edilmesi gerektiğini belirten Çelik, toplumda kültürel ve ahlaki hassasiyetlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.