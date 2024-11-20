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Akıldan Kalbe Filmi 20 Aralık’ta Vizyona Girecek

Dram türündeki 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşuyor ve aile bağlarını vurguluyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:11
Akıldan Kalbe Filmi 20 Aralık’ta Vizyona Girecek

Dram Türündeki "Akıldan Kalbe" Filmi 20 Aralık'ta Vizyona Girecek

Duygusal temaları ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak. Sinehane ve Üs Yapım ortak yapımında hayata geçirilen filmin yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal üstlenirken, yönetmenlik koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Güçlü Bir Kadro

Filmin senaryosu, Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı. Oyuncu kadrosunda ise Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler gibi tanınmış isimler yer alıyor. Filmin fragman gösterimi geçtiğimiz günlerde Kanyon AVM'de düzenlendi.

Aile İlişkileri ve Değerler

Kerem Alışık, filmle ilgili yaptığı açıklamada, kalp ve akıl arasındaki yolculuğu izleyiciye sunacaklarını belirtti. Alışık, "Akıldan Kalbe bir aile filmi olarak, hayatta çok şeye sahip olmak yerine az şeye ihtiyaç duymanın önemini vurguluyor. Aile, insanın ana yurdudur; her şeyi öğrendiği yıkılmaz bir kalesidir." ifadelerini kullandı.

Özel Mesajlar ve Anlam

Şenay Gürler ise insanların hayatlarındaki değerleri fark etmediklerini belirterek, "Filmimiz, insan ilişkilerinde birbirimize saygı duymamızın ve sahip çıkmamızın önemini vurguluyor. Anın ve ailenin kıymetini bilmemiz gerektiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Karakterlerin Derinliği

Hande Soral, karakterinin ailesine duyduğu bağlılığa dikkat çekerek, "Kendisi için ailesinin bir arada olmasının çok kıymetli olduğunu düşünen bir kadın." dedi. Batuhan Bayar ise "Rüzgar" karakterini canlandırarak, çekim sürecinde kendi ailesinden ilham aldığını aktardı.

"Akıldan Kalbe" filmi, yıllar önce yapılan hatalar yüzünden ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlıkları ve ailenin yeniden bir araya gelmesi üzerinde duruyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda...

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu "Akıldan Kalbe" filmi, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu Kerem Alışık (sağ 2), Hande Soral (sol 2), Batuhan Bayar (solda) ve Şenay Gürler'in (sağda) kadrosunda yer aldığı filmin fragman gösterimi, Kanyon AVM'de yapıldı.

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