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Akıllı Teknolojiler Müsilajın Erken Tespitini Sağlıyor

Geliştirilen yapay zeka destekli sistemler, Marmara Denizi'nde müsilaj tespitinde devrim yaratıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:39
Akıllı Teknolojiler Müsilajın Erken Tespitini Sağlıyor

Akıllı Teknolojilerle Müsilaj Tespiti

Girişimci Anıl Sevinç, uzaktan algılama, uydu ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Marmara Denizi'nde müsilaj tespit ettiklerini açıkladı. Adalar, Bandırma ve Yalova açıkları ile Kilyos civarında yapılan çalışmalar, deniz ortamındaki anormalliklerin gözlemlenmesini sağlıyor.

Müsilaj, fitoplanktonların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığındaki artış ve bakteriyel aktivitelerin yükselmesi sonucu meydana geliyor. Sıcaklık, akıntı ve kirlilik gibi faktörlerin etkili olduğu müsilaj oluşumunun hızlı tespit edilmesi, ekosistem koruma açısından kritik öneme sahip.

Yüksek Teknoloji ile Erken Uyarı

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Smart City & Partners (SC&P) kurucusu Anıl Sevinç, iklim değişikliği ve çevre problemleriyle ilgili öngörüler oluşturduklarını belirtti. Sevinç, “Otonom sistemlerimizle parametreleri sürekli izleyerek raporlar hazırlıyoruz,” dedi.

Dünyada uzaya gönderilen uydu sayısının 2024 yılında 131’e ulaşacağını belirten Sevinç, “Yakın gelecekte yersel ölçümlerin tamamının uydu verileriyle sağlanacağına inanıyoruz,” diye ekledi.

Müsilaj Analizleri ve Beklentiler

Uydular aracılığıyla deniz sıcaklığını, su ısılarını ve müsilajın hareketini gözlemlediklerini ifade eden Sevinç, “Müsilajın hangi bölgelerde ve hangi tarihlerde görüldüğünü analiz edebiliyoruz,” dedi. 2021 verileri ile kıyaslama yaparak, müsilajın hareketleri hakkında detaylı değerlendirmeler yaptıklarını anlattı.

Sevinç, “Bu yaz döneminde benzer koşulların tekrar oluşabileceği konusunda endişeliyiz. Özellikle Adalar, Bandırma ve Kilyos civarında müsilaj tespit ettik. Eğer bu patern devam ederse, 2024 yazında tekrar müsilaj sorunuyla karşılaşabiliriz,” şeklinde öngörülerde bulundu.

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