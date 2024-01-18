Akıllı telefon tamamen yasaklandı! Artık o kişiler elini bile süremeyecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, operasyon ve işlevsel alanlarda akıllı telefon ve kameralı telefon kullanımının yasak olduğu belirtildi.





MSB'nin basın toplantısında hızlı bir karar alındı. Askerlerin operasyon ve operasyon alanlarında akıllı telefon kullanmasının kesinlikle yasak olduğu öğrenilirken, akıllı telefon kullanımının olumsuz etkileri konusunda askeri personele yönelik bilinçlendirme çalışması başlatıldı. Ayrıca geçen hafta yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AKILLI TELEFON YASAKLANDI

Toplantıda yapılan açıklamada, askeri personelin operasyon ve hareket alanlarda akıllı telefon kullanmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ayrıca askeri personele yönelik akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine ilişkin farkındalık eğitimlerinin başlatıldığı açıklandı. Yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak suç niteliğinde içerik paylaşan çalışanların ağır cezalara çarptırılacağı vurgulandı.

SINIRDAN GİRMEYE ÇALIŞAN 132 KAÇAK YAKALANDI

Geçen hafta 132 mültecinin sınırlardan yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. Tuğamiral Zeki Aktürk, 2024 yılı başından bu yana sınırı kaçak geçerken yakalanan kişi sayısının 148'e çıktığını, sınırı geçmesi engellenen kişi sayısının ise 3 bin 585 kişi olduğunu belirtti.





BEDELLİ ASKERLİK BELİRLENDİ

Aktürk, askerlik maaşı büyüklüğünün önceki düzenlemeyle memur maaşı katsayısının yüzde artış oranına bağlandığını ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırıldığını iddia etse de Aktürk, Mali ve Sosyal Haklar genelgeyi yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre askerlik tutarı 182 bin 609 lira ve 4 kuruş oldu. Aktürk, bedelli askerlik başvuru işlemlerinin de 8 Ocak 2024'te başlayacağını vurguladı.