Akka'ya Yeniden Elektrik Verilmeye Başlandı

Akka'ya Elektrik Hattı Yeniden Faaliyete Geçti
İsrail Elektrik Şirketi, Hizbullah'ın kuzeydeki Akka kentine düzenlediği saldırıdan sonra elektrik yeniden sağlandığını açıkladı.
Kanal 14'ün haberine göre, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılar sonucu bölgedeki elektrik hatları zarar görmüş ve şehir genelinde elektrik kesintileri meydana gelmişti. Elektik Hizmetlerinin Yeniden Başlaması
Şirket, hasarların büyük ölçüde onarıldığını ve Akka'nın elektrik sisteminin normale döndüğünü bildirdi.
Basın kaynaklarına göre, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılar, Akka'daki günlük yaşamı olumsuz etkiledi.