Akkuş’ta Su Kanalına Düşen Karaca İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ordu Akkuş'ta su kanalına düşen karaca, itfaiye ekiplerince metrelerce omzunda taşınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:11
Gökçebayır Mahallesi'ndeki kurtarma operasyonu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, vatandaşların fark etmesiyle harekete geçen ekipler su kanalına düşen karacayı kurtardı.

Olay, ilçenin Gökçebayır Mahallesindeki hidroelektrik santrali barajına giden su kanalında meydana geldi. Durumu gören vatandaşların yaptığı ihbarın ardından bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kanalda mahsur kalan karacayı titiz bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma sırasında bir itfaiye eri, karacayı metrelerce omzunda taşıyarak güvenli alana ulaştırdı. Hayvanın sağlık durumu değerlendirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, karacanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve doğal yaşam alanına geri kazandırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

