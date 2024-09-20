Akkuyu NGS Projesinde Yerli Malzeme Kullanımı 664 Milyon Doları Geçti

Akkuyu NGS'de Yerli Malzeme Kullanımı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde yaklaşık 664 milyon dolar değerinde yerli ürün kullanıldığını açıkladı. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, yapı malzemeleri ve donatı çeliği için 300 milyon dolar, ekipman üreticilerinden ise 364 milyon dolar tutarında yerli malzeme tedarik edildiğini belirtti.

TSE’nin Rolü ve İşbirlikleri

Şahin, santrale gerçekleştirdiği ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ile bir araya geldi. Ziyarette, santraldeki işbirliklerinin devam edeceğinin altı çizildi. TSE'nin, projede imalatçıların onaylanması, inşaat ve saha denetimlerine yönelik verdiği teknik destek ve eğitim hizmetleri dikkat çekti.

Gelecek Projelerde Yerli Katkı

Şahin, Türkiye'de gerçekleştirilen nükleer projelerde yerli kurumların rolünün artacağını belirterek, Sinop başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda etkinliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, Akkuyu NGS'de yerli katkının artırılması adına çeşitli standartlarla uyumlu malzeme onay süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

TSE'nin Stratejik Önemi

TSE'nin Akkuyu Projesindeki varlığının, küresel nükleer enerji pazarında yer almanın ve yerlilik payını artırmanın stratejik önemine dikkat çeken Şahin, bu süreçlerin Türkiye sanayicisinin sektördeki yerini pekiştirdiğini aktardı. TSE, 7 Ocak 2020 tarihinde Ana Malzeme Onay Kuruluşu olarak yetkilendirildi ve yerli malzeme tedarik süreçleri enstitü laboratuvarlarında gerçekleştirildi, ürünlerin belgelendirilmesi sağlandı.