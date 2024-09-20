DOLAR
34,11 -0,28%
EURO
38,09 -0,08%
ALTIN
2.857,99 -1,1%
BITCOIN
2.165.900,73 -0,68%

Akkuyu NGS Projesinde Yerli Malzeme Kullanımı 664 Milyon Doları Geçti

TSE, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde 664 milyon dolarlık yerli ürün kullanmayı başardı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:34
Akkuyu NGS Projesinde Yerli Malzeme Kullanımı 664 Milyon Doları Geçti

Akkuyu NGS'de Yerli Malzeme Kullanımı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde yaklaşık 664 milyon dolar değerinde yerli ürün kullanıldığını açıkladı. TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, yapı malzemeleri ve donatı çeliği için 300 milyon dolar, ekipman üreticilerinden ise 364 milyon dolar tutarında yerli malzeme tedarik edildiğini belirtti.

TSE’nin Rolü ve İşbirlikleri

Şahin, santrale gerçekleştirdiği ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ile bir araya geldi. Ziyarette, santraldeki işbirliklerinin devam edeceğinin altı çizildi. TSE'nin, projede imalatçıların onaylanması, inşaat ve saha denetimlerine yönelik verdiği teknik destek ve eğitim hizmetleri dikkat çekti.

Gelecek Projelerde Yerli Katkı

Şahin, Türkiye'de gerçekleştirilen nükleer projelerde yerli kurumların rolünün artacağını belirterek, Sinop başta olmak üzere yapılacak çalışmalarda etkinliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, Akkuyu NGS'de yerli katkının artırılması adına çeşitli standartlarla uyumlu malzeme onay süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

TSE'nin Stratejik Önemi

TSE'nin Akkuyu Projesindeki varlığının, küresel nükleer enerji pazarında yer almanın ve yerlilik payını artırmanın stratejik önemine dikkat çeken Şahin, bu süreçlerin Türkiye sanayicisinin sektördeki yerini pekiştirdiğini aktardı. TSE, 7 Ocak 2020 tarihinde Ana Malzeme Onay Kuruluşu olarak yetkilendirildi ve yerli malzeme tedarik süreçleri enstitü laboratuvarlarında gerçekleştirildi, ürünlerin belgelendirilmesi sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti
2
Fransa ve ABD Orta Doğu'da Gerilimi Düşürmek İçin Birlikte Çalışıyor
3
BM, Güney Sudan'daki Geçiş Döneminin Uzatılmasından Hayal Kırıklığı Yaşıyor
4
ABD'de Kanser Ölüm Oranları 30 Yılda Yüzde 33 Azaldı
5
QUAD Zirvesi: Yeni Stratejiler ve İşbirlikleri Düzenlenecek
6
Trump'tan Tartışmalı Açıklamalar: Seçim Sonuçlarında Yahudiler Suçlu mu?
7
Hindistan, Ukrayna'ya Mühimmat Gönderimi İddialarını Reddetti

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı