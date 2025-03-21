Akkuyu Nükleer AŞ, 1200 Aileye Gıda Kolisi Desteği Sağladı

Akkuyu Nükleer AŞ, ramazan ayının bereketiyle 1200 aileye gıda kolisi yardımı yaptı. Şirketten gelen bilgilere göre, bu yardımlar yerel yönetimlerin temsilcileriyle yapılan işbirliği sonucu gerçekleşti.

Bu organizasyon çerçevesinde Gülnar ve Silifke ilçelerinin belediye yetkilileriyle birlikte hareket edildi. Gıda kolisi dağıtımı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılarak gerçekleşti.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, ramazan ayında yardımlaşmanın önemine değinerek, "Bu yıl da geleneklerimize uygun olarak gıda kolileri hazırladık. Bölge halkının bu desteği hissetmesi bizim için son derece önemlidir," dedi.