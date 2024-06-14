AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün öğle saatlerinden sonra beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, sıcaklıkların da 8 ila 10 derece birden azalacağı bildirildi.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

AKOM, İstanbul genelinde beklenen kuvvetli yağışların yerel olarak etkili olacağını ve bu durumun yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına yol açabileceğini belirtti. Öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların, gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği ve yarından itibaren tekrar güneşli günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yaz yağmurlarının genellikle 7 ila 15 dakika süren fırtınalarla birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak şeklinde düştüğü, bu nedenle ani akışa geçerek su baskınlarına neden olabileceği vurgulandı. Vatandaşların bu tür hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde hava durumu genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Ancak Karadeniz Bölgesi'nin bazı yerlerinde yağışlar bekleniyor. Bayramın ilk günü ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacakken, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yerel yağışlar görülecek.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Bugün itibarıyla yurdun iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN İKİNCİ GÜNÜ HAVA DURUMU

Yarın ise ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç ve güney kesimlerde güneşli hava etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar bekleniyor. Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ GÜNÜ HAVA DURUMU

Bayramın üçüncü günü, ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava devam edecek. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkili olacak. Dördüncü gün ise ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava devam ederken, Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağışlar bekleniyor.

Bayram süresince beklenen en yüksek sıcaklık değerleri; Ankara ve İstanbul'da 32, İzmir'de 37, Antalya'da 39, Adana'da 38, Diyarbakır'da 40, Samsun'da 28, Erzurum'da ise 30 derece civarında olacak.