AKOM'dan İstanbul için gizli buzlanma uyarısı

AKOM, İstanbul'da cuma günü öğleden sonra başlayacak yağışların, şehir merkezinde kar yağışına dönüşeceğini, yüksek kesimlerde ise hafif kar yağacağını duyurdu.





İSTANBUL'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM, cuma akşamından itibaren kentte hafif kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, sıcaklıkların pazartesiye kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında kalacağı, 16-25 Ocak arasında ise mevsim normallerine yakın veya 1 ila 3 derece üstünde olacağı belirtildi.





Kışın bulutların olmadığı gecelerde, yer yüzeyi çok çabuk soğuduğu için yollarda "gizli buzlanma" tehlikesi vardır. Bu nedenle, yapılan açıklamada, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) tarafından gönderilecek olan uyarı mesajlarının ihmal edilmemesi, yol güzergahlarında gerekli tedbir ve müdahalelerin yapılması gerektiği belirtildi.