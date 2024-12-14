AKOM'dan İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

AKOM'dan Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alacak sağanak ve yağış geçişleri hakkında uyarıda bulundu.

Yağışların Etkisi

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, yarın sabah erken saatlerden itibaren Çatalca ve Silivri ilçeleri ile başlayacak olan sağanaklar, akşam saatlerine kadar il genelinde devam edecek. Bu süreçte yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor; metrekarede 10-15 kilogram seviyesinde yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Halkın Dikkatine

AKOM, İstanbul'da yaşayan vatandaşların olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını önemle vurguladı.