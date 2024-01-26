AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı hafta sonu etkisini gösterecek

İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın kentte etkili olacağını duyurdu. AKOM, cumartesi günü yağmur, pazar akşamından itibaren kar şeklinde görülecek yağışlar ve sıcaklık düşüşü konusunda vatandaşları uyardı.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı hafta sonu etkisini gösterecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu yağacak yağmurun pazar akşamı kar yağışına dönüşeceği, pazartesi öğlene kadar yer yer şiddetli kar yağışı olabileceği konusunda uyardı.

kar-yağışı

AKOM, hafta sonu Marmara Bölgesi'nde Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceğini bildirdi. Açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği, bununla birlikte kentte yağışların görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

kar-yağışı

Açıklamada, cumartesi günü yağmur olarak başlayacak yağışların, pazar günü kar yağışına dönüşeceği, pazartesi öğlene kadar da yer yer şiddetli kar yağışı olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında kalacağı belirtildi.

kar-yağışı

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