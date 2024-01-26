Haberler

Gündem

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı hafta sonu etkisini gösterecek

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kar yağışı hafta sonu etkisini gösterecek İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın kentte etkili olacağını duyurdu. AKOM, cumartesi günü yağmur, pazar akşamından itibaren kar şeklinde görülecek yağışlar ve sıcaklık düşüşü konusunda vatandaşları uyardı.