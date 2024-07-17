AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar ise Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul İçin Sıcaklık Uyarısı

AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların güneşten korunması gerektiği belirtildi.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava beklenen Marmara Bölgesi'nde, Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. İstanbul'da 36 derece, Edirne'de 41 derece ve Kocaeli'de 35 derece sıcaklık bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da sıcaklık 34 derece olacak.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde hafta boyunca sıcak çarpması riski en üst seviyede olacak. Afyonkarahisar'ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İzmir ve Denizli'de sıcaklık 38 dereceye kadar çıkacak. Manisa'da ise sıcaklık 40 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de yüksek nem oranları dikkat çekiyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimken, iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da sıcaklık 33 derece olacak.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çoğunlukla iç kesimlerde beklenirken, Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Artvin'de sıcaklık 35 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 27 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam ediyor. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkacak.