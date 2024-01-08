AKOM uyardı İstanbul'a kar geliyor: Sıcaklık değerleri 10 derece düşecek

Soğuk ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. AKOM, İstanbul dahil olmak üzere bölgedeki illerde yağışların devam edeceğini bildirdi.





Yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceği belirtildi. İstanbul'da sıcaklıklar kış seviyelerine inecek ve sağanak yağışlar görülecek.





Hafta içinde yağışların zaman zaman kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur olarak görüleceği belirtildi.





Açıklamada, 16 Ocak'a kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında olacağı belirtildi. 17-25 Ocak tarihleri arasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seviyelerde olacağı tahmin edildi.