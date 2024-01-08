AKOM uyardı İstanbul'a kar geliyor: Sıcaklık değerleri 10 derece düşecek

İstanbul'da hafta boyunca yağışlı hava hakim olacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur olarak zaman zaman görüleceğini duyurdu.

AKOM uyardı İstanbul'a kar geliyor: Sıcaklık değerleri 10 derece düşecek
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Soğuk ve yağışlı hava Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. AKOM, İstanbul dahil olmak üzere bölgedeki illerde yağışların devam edeceğini bildirdi.

hava-durumu

Yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceği belirtildi. İstanbul'da sıcaklıklar kış seviyelerine inecek ve sağanak yağışlar görülecek.

hava-durumu

Hafta içinde yağışların zaman zaman kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur olarak  görüleceği belirtildi.

hava-durumu

Açıklamada, 16 Ocak'a kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında olacağı belirtildi. 17-25 Ocak tarihleri arasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seviyelerde olacağı tahmin edildi.

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