AKOM uyardı tedbirinizi alın: İstanbul için lodos uyarısı! Sıcaklık değerleri birden düşecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da yarın akşama kadar sürecek lodos fırtınası sebebiyle hava yolu ve deniz ulaşımında aksaklıklar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk yıkılması, soba ve baca gazı zehirlenmesi olabileceği konusunda uyardı.

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul, 11 derece civarı olan hava sıcaklıklarının ardından bugün parçalı bulutlu bir havaya uyandı. Öğlen saatlerinden itibaren rüzgar, lodostan (güney-batı) kuvvetlenecek, akşam 21.00'den itibaren de saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına halinde esecek.





SICAKLIK DEĞERLERİ 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil olmak üzere, hafta sonundan itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirecek. 12-15 derece arasında olan sıcaklıklar, cumartesiden itibaren 8 ila 10 derece birden düşecek ve kış seviyelerine inecek. Bu düşüşle birlikte yer yer şiddetli sağanaklar görülecek.

Kentte, yarın akşama kadar sürecek lodos fırtınası sebebiyle, hava yolu ve deniz ulaşımında aksaklıklar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk yıkılması gibi olaylar yaşanabilecek. Ayrıca soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması, sobaların uyumadan önce söndürülmesi gerekiyor.