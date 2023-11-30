Akran Zorbalığı Müfredata Giriyor: Artık Okullarda Okutulacak!

Son zamanlarda okullarda akran zorbalığına yönelik eğilimin arttığı gündeme geliyor. Akran zorbalığını engellemek için adım atıldı. Artık okullarda seçmeli ders olarak okutulacağı belirtildi.

Akran Zorbalığı Müfredata Giriyor: Artık Okullarda Okutulacak!
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Okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ele alınacak olan akran zorbalığı, ortaokullarda ders olarak verilecek. Müfredata eklenecek olan derslerde ayrıca siber zorbalık ile nasıl mücadele edileceği de anlatılacak. 

akran-zorbalığı

Ortaokulda seçmeli ders olarak okutulacak akran zorbalığı, Toplumsal Değerler ve Ahlak ünitesi içerisinde yer alacak. Toplumsal etik, toplumsal sorun, ahlak, dijital güvenlik, akran zorbalığına yönelik eğitim verilecek. Dijital şiddet türlerinin aktarılacağı dijital güvenlik, bağımlılık, siber dolandırıcılık, siber takip, tehdit ve zorbalık gibi konular üzerinde durulacak. 

akran-zorbalığı

Müfredata eklenecek olan dijital güvenlik konu başlığında anlatılacaklar ile dijital şiddete karşı bilinç aşılanmak amaçlanacak. Ders kapsamında işlenecek konuların detayları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçti. 

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