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Aksa Şehitleri Hastanesi Hizmet Dışı Kalma Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, yedek parça ve yağ eksikliği nedeniyle kapanma tehlikesi yaşıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 02:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 02:54
Aksa Şehitleri Hastanesi Hizmet Dışı Kalma Riskiyle Karşı Karşıya

Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Acil Tehlike

Gazze Şeridi'nin merkezi konumunda yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, elektrik jeneratörlerinde yaşanan yağ ve yedek parça eksiklikleri nedeniyle hastanenin 10 gün içinde hizmet dışı kalabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Saldırılar Sonrası Artan Riskler

Hastane yönetimi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle gerekli malzemelerin girişinin engellendiğini açıklayarak, durumun aciliyetine dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada, "Hastanenin elektrik jeneratörlerinde kullanılan yağ ve yedek parçalardaki eksiklik nedeniyle hizmet dışı kalma riski ile karşı karşıyayız" ifadelerine yer verildi.

İnsani Felaket Uyarısı

Yönetim, yaşanan bu durumun "gerçek bir insani felaketin habercisi olduğu" uyarısında bulunarak, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin Gazze'nin orta bölgesindeki tek devlet hastanesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası topluma, bir milyondan fazla insana hizmet veren hastanenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için müdahale çağrısında bulundu.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Dünya Sağlık Örgütü, Kızılhaç ve diğer uluslararası kuruluşlardan, Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumu incelemek ve çözüm bulmak için harekete geçmeleri talep edildi.

Gazze'deki Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırıları sonucunda, en az 41,391 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların 16,795'i çocuk, 11,378'i ise kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 95,760 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölüye ulaşıldığı bildiriliyor ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor.

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