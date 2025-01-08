DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Aksakal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:40
Aksakal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Yılın Kareleri Oylamasında

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatının önemini vurgulamak ve duygu dolu anları ölümsüzleştiren kareleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aksakal, bu yılki oylamada sunulan eserlerin kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. "Bu etkinlik, sadece fotoğrafçılığın değil, aynı zamanda insan hikayelerinin de ön plana çıkmasını sağlıyor"

Bu tür etkinliklerin, toplumun kültürel zenginliğini artırdığına inandığını söyleyen Aksakal, tüm katılımcılara teşekkür etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
2
Suriyeli Savunma Bakanı: 'Ordu, Ülke Savunmasında Kullanılacak'
3
Çin'den ABD'ye Tepki: 'Askeri Şirket' Listesi Haksızlık
4
Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
Konya'da Eşinin Pencereden Atlama Olayında Koca Tutuklandı
6
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor
7
Rektör Prof. Dr. Kent, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor