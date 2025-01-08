Aksakal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Yılın Kareleri Oylamasında
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatının önemini vurgulamak ve duygu dolu anları ölümsüzleştiren kareleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.
Aksakal, bu yılki oylamada sunulan eserlerin kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. "Bu etkinlik, sadece fotoğrafçılığın değil, aynı zamanda insan hikayelerinin de ön plana çıkmasını sağlıyor" Bu tür etkinliklerin, toplumun kültürel zenginliğini artırdığına inandığını söyleyen Aksakal, tüm katılımcılara teşekkür etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Bu tür etkinliklerin, toplumun kültürel zenginliğini artırdığına inandığını söyleyen Aksakal, tüm katılımcılara teşekkür etti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.