Aksakal, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DSP Genel Başkanı Aksakal, Yılın Kareleri Oylamasında

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatının önemini vurgulamak ve duygu dolu anları ölümsüzleştiren kareleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.