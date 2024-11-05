Aksakal, Ecevit'in Kabrini Ziyaret Etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'i Andı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret, Ecevit'in vefatının 18. yılına özel olarak gerçekleştirildi.

Kabri Ziyaret Edildi, Çelenk Bırakıldı

Aksakal, Devlet Mezarlığı’ndaki Ecevit'in kabrine çelenk bıraktı ve burada önemli bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Türk siyasal hayatına büyük katkılarda bulunan Ecevit'in, ülkenin zorlu dönemlerinde cesur bir liderlik sergilediğini ifade etti.

Global Politikaya Dikkat Çekti

Aksakal, dünya genelindeki siyasi gelişmelere de vurgu yaparak, "Küresel sistemin dayatmaları sonucu belirsiz bir dönem yaşanıyor. Amerika'nın öncülüğünde ve İsrail'in etkisiyle yeni bir Orta Doğu haritası oluşturulmaya devam ediyor. Ecevit'in 25 yıl önce reddettiği bu planların sonuçlarını bugün çok acı bir şekilde görüyoruz" dedi.

Ecevit'in Mirası Devam Ediyor

DSP'nin Ecevit'in idealleri doğrultusunda hareket etmeye devam ettiğini belirten Aksakal, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine bağlı kalarak, ülkenin bekası için mücadele edeceklerini açıkladı.

Atatürk'ün Yolunda İlerlenecek

Aksakal, PKK terör örgütünün siyasi temsilcilerine karşı durarak, "Milli sınırlar içinde vatan bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Bizim amacımız, Atatürk'ün bize bıraktığı mirası yaşatmak ve bu topraklarda huzur içinde yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Diğer Ziyaretler

Konuşmasının ardından Aksakal, Ecevit'in mezarına karanfil bıraktı ve beraberindeki heyetle birlikte merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.