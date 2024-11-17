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Aksakal: Yeni Anayasa için Mevcut İlkeler Korunmalı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 39. yıl dönümünde yeni anayasa için mevcut ilkelerin güvencesiyle adım atılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:05
Aksakal: Yeni Anayasa için Mevcut İlkeler Korunmalı

DSP'nin 39. Yıl Kutlaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 39. yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Aksakal, yeni bir anayasa yazılması gerektiğini belirterek, mevcut Anayasa'daki ilk dört maddenin güvencesi altında bu sürecin başlaması gerektiğini vurguladı. 'Aksi bir yaklaşım, demokratik solcuları, Atatürkçüleri ve bu vatanın gerçek sahiplerini karşısında bulacaktır' dedi.

TES-İŞ'te Kutlama Programı

Aksakal, TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda düzenlenen kutlama programında, merhum Başbakan ve DSP'nin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 39 yıl önce sıfırdan yola çıktığını, 14 yılda partisini Türkiye'nin birinci partisi haline getirdiğini hatırlattı. Ecevit'in 2006 yılında yaşamını yitirdiğini belirten Aksakal, 'Aradan 10 sene geçtikten sonra bizler yola çıktık. Bu kez sıfırdan değil, maalesef eksiden başladık' şeklinde konuştu.

Partinin Mücadelesi ve Vizyonu

Aksakal, 'Bu mücadelede emek veren kardeşlerim çok yakından bilmektesiniz. Aradan geçen 8 yılda her türlü baskı, entrika, kumpas, hakaret ve engellemelere karşı DSP'yi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımayı başardık' dedi. Parti olarak vatan toprağının her karışında yurttaşlarla kucaklaşma mücadelesinde olduklarının altını çizdi.

Gelecek İçin Yeni Anayasa Vurgusu

Aksakal, yeni anayasa gündeminin sürekli canlı tutulduğunu vurgulayarak, '12 Eylül 1980 askeri darbesinin kokusunu hala üzerinde taşıyan bu sayfalardan kurtulmak gerekiyor. Sivil, demokratik bir anlayışla yüce Meclis bunu tertemiz bir sayfaya yeniden yazabilir. Ancak hala devletin kuruluş değerleriyle çelişkili olanların, laik Cumhuriyet'le hesaplaşma hayaliyle yaşayanların varlığı bu süreçleri rencide etmektedir' ifadesini kullandı.

Yeni bir anayasa sürecinde, mevcut Anayasa'nın ilk üç maddesinin aynen korunması ve dördüncü maddenin güvence altına alınarak işe başlanması gerektiğini dile getiren Aksakal, 'Aksi halde demokratik solcular, Atatürkçüler ve ülkenin gerçek sahipleri karşısında bulunacaktır' şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda...

"Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (önde solda) katıldı.

"Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda...

"Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 39. Yıl Dönümü" dolayısıyla TES-İŞ Sendikası toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal (önde solda) katıldı.

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