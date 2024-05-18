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Akşam 8’den sonra sahile girişler yasaklandı: Cezası 387 bin TL

Akdeniz sahillerinde, İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20.00’dan itibaren girişler yasaklandı. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi nedeniyle, Akdeniz’de bazı kumsallara saat 20.00 ile sabah 08.00 arasında giriş yasak olacak.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:59
Akşam 8’den sonra sahile girişler yasaklandı: Cezası 387 bin TL

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının, Akdeniz sahillerinde yuvalama dönemi başladı. Bu dönemde deniz kaplumbağaları, kumsallara çıkarak yumurta bırakacak. Mayıs ayında başlayan bu dönem, Eylül sonuna kadar devam edecek. Bu dönem boyunca kumsallara akşam 20.00’dan sonra giriş yasak olacak.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan bu kumsalların tamamı, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan Mayıs’tan Eylül sonuna kadar gece vaktinde sahiller, insan kullanımına kapalı olacak.

Alınan karara göre İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallarda ateş yakmak ve kamp atmak gibi etkinliklere de izin verilemeyecek. Akşam 20.00’dan sabah 08.00’e kadar kapalı olacak sahillerde kuralları ihlal edenler için ise 387 bin 141 TL tutarında cezai işlem yapılacak.

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