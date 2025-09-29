Aksaray 7. Kitap Günleri başladı — 200 yayınevi, 27 yazar

Aksaray 7. Kitap Günleri başladı

Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kitap Günleri'nin açılışı Kapalı Pazar Fuar Alanı'nda törenle gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ve program detayları

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende etkinlikte heyecan duyulacak yazarlarla birlikte olunacağını söyledi. Kumbuzoğlu, "70'ten fazla standı gezeceğiz. Yaklaşık 50 bin öğrenci olmak üzere 100 bin vatandaşımızı ağırlayacağız. Burası fikirlerin buluştuğu bir nokta, bir şölen. Bizler ilk emri 'oku' olan yüce dinin mensubuyuz. Okumak bize çok yakışıyor. Okumak ruhun itibarıdır. Kitap insanı hem kendisiyle hem de dünyasıyla tanıştırır. Okuyan insan aynı zamanda düşünen insandır, düşünen insan da üreten insandır. Kitaplar olmadan insan adeta insanlığını unutur. Kitaplar sadece bilgi vermez, kalbine ışık, zihnine ufuk ve hayatına yön verir."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise çocuklara yönelik birçok aktivitenin yer alacağını belirterek Kitap Günleri'nin 5 Ekim'e kadar süreceğini söyledi. Dinçer, "Etkinliğimize 200 yayınevi katılıyor. 27 yazar ve şairin katılımıyla söyleşiler de düzenleyeceğiz. Kitapseverlere bir vizyon ve heyecan katmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız için dolu dolu ve bereketli bir hafta olacak. Tüm hemşerilerimizi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte yayınevi stantlarını gezdi.

