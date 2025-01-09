Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı tarafından organize edilen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Oylama, Türkiye'deki önemli anların ve olayların fotoğraflarını belirlemek amacıyla düzenlendi. Başsavcı Köse, etkinliğin, hem ulusal hem de yerel düzeyde medya ve fotoğrafçılığın gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Osman Köse, bu tip organizasyonların toplumsal olayların daha iyi anlaşılması ve belgelendirilmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.