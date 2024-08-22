Aksaray'da 280 Kadın Polis Adayının Mezuniyeti Coşkuyla Kutlandı

Aksaray'da 280 Kadın Polis Adayı Mezun Oldu

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan toplam 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Tören, Aksaray Spor Salonu'nda düzenlendi ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı ve konuşma yaptı.

Vali Kumbuzoğlu'nun Mesajları

Vali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Hilalin dalgalandığı her yerde polislerin olacağına inanıyorum" diyerek, polis adaylarına cesaret verici ifadeler kullandı. Anadolu insanının polisleri öz evlatları gibi sahiplenip bağrına basacağını belirten Kumbuzoğlu, "Giydiğiniz ay yıldızlı üniformalar her zaman büyük bir saygı görecektir," dedi.

Şehitlerin Mirasına Vefa

Kumbuzoğlu, bu mesleğin kendilerine şerefli bir hazine sunacağını ifade ederek, polis adaylarının Gaffar Okkan, Fethi Sekin ve Önder Güzel gibi isimlerin üniformalarını giyeceklerini vurguladı.

Mezuniyet Heyecanı

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, 1995 yılından beridir eğitim veren okulun bugüne kadar toplam 14,866 polis memuru mezun ettiğini ve 30. dönemde ise bu sayının 15,146’ya ulaştığını belirtti.

Tören sonunda dönem birincisi Buket Özbilge, mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. İlk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet sevincini ise adaylar, aileleriyle birlikte sarılarak kutladılar.

Etkinliğe Katılım

Törene İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ile şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel ve protokol üyeleri katıldı.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.