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Aksaray'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:14
Aksaray'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli

Aksaray'da Eğitimin Devamlılığı Kar nedeniyle Tehdit Altında

Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu kararın alınmasında etkili olan olumsuz hava koşulları detaylı bir şekilde ifade edildi.

Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiledi

Valilikten gelen bilgilere göre, yarın için belirlenen eğitim tatili, öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor. Yapılan açıklamada, velilere ve öğrencilere dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

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