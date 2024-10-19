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Aksaray'da 4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali Coşkusu

Aksaray'da dördüncü kez düzenlenen Ağaçören Ceviz Festivali başladı. İl protokolü etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:17
Aksaray'da 4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali Coşkusu

Aksaray'da 4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali Başladı

Aksaray'da heyecanla beklenen 4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali, il valiliği önderliğinde Ağaçören ilçesinde bulunan etkinlik alanında kapılarını açtı.

Kortej Yürüyüşü ve Açılış Töreni

Festivalin başlangıç etkinlikleri arasında, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve il protokol üyelerinin katılımı ile mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen bir kortej yürüyüşü yer aldı. Vali Kumbuzoğlu, festivale kurdele keserek başladı ve ardından alanda bulunan stantları ziyaret etti.

Ceviz Bahçelerinden Yöresel Ürünler

Ağaçören ilçesindeki ceviz bahçelerinden toplanan cevizler ve çeşitli yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Vali Kumbuzoğlu, etkinliği değerlendirirken Aksaray'ın en güzel günlerinden birini yaşadığını belirtti.

Festivalin Hedefi

Vali Kumbuzoğlu, festivalin dördüncü kez düzenlendiğini vurgulayarak, Ağaçören cevizinin ülke genelinde tanıtımını yapmak amacı güttüklerini ifade etti.

Etkinlikler ve Yarışmalar

Festival süresince ceviz toplama yarışması, çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek olan festival, çeşitli yarışmalarla dolu bir program sunuyor.

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