Aksaray'da 4. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Aksaray'da Korkunç Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Düşerek Ağır Yaralandı

Aksaray'da, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4. kattaki evlerinin camından düşen 14 yaşındaki Z.Y., ağır yaralandı. Olay, sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.Y.'nin pencereden beton zemine düşmesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Aile ve komşular olayın şokunu yaşarken, olayın nasıl gerçekleştiği merak ediliyor.

Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.

Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.