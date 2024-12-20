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Aksaray'da 6 Trafik Kazası KGYS Kameralarıyla Kaydedildi

Aksaray'da meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:26
Aksaray'da 6 Trafik Kazası KGYS Kameralarıyla Kaydedildi

Aksaray'da meydana gelen 6 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan kayıtlar, Aksaray-Ankara kara yolunda gerçekleşen önemli olayları gözler önüne seriyor. Özellikle, bir otomobilin tıra arkadan çarpması ve bir kamyonetin bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi dikkat çekti.

Pazar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, Jandarma Kavşağı'nda ise kamyonetin üzerindeki iş makinesinin devrilmesi gibi kazalar da kayıt altına alındı. Bu kazalar, sürücülerin dikkatinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Çevre Şehircilik Kavşağı'nda motosikletle otomobilin çarpıştığı bir olay ve Sanayi Kavşağı'nda üç aracın çarpıştığı bir kaza da KGYS kameralarınca kaydedildi.

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