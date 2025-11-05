Aksaray'da 60 İl Personeline Uygulamalı Tip Sınıflandırması Eğitimi

Aksaray'da 60 ilin personeline uygulamalı tip sınıflandırması eğitimi

Aksaray'ta, ülke genelinden gelen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği eğitim personeli, tip sınıflandırması konusunda uygulamalı eğitim aldı. Eğitimler, illerdeki personellerin öğrendiklerini üreticilere aktarması amaçlanarak bir hayvan besi çiftliğinde gerçekleştirildi.

2025 yılı itibariyle yaklaşık 17 milyon büyükbaş hayvan varlığına sahip olan Türkiye'de bu tür eğitimlerle hem üretimde hem de kalitede artış sağlanması hedefleniyor.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Eğitimler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Merkezi eğitim personeli tarafından verildi. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Teknik İşler Şube Müdürü Onur Yiğit konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Tip sınıflandırmasının tek tek bütün özelliklerini anlatıyoruz. Bunun amacı ise A-B sınıfı soy kütüğü üyelerimizin daha fazla devlet desteklerinden yararlanması için sınıflandırma amacımız var. Buradaki amacımız da çiftleştirme yapılması gerekmektedir. Bundan dolayı bütün arkadaşlarımıza dönem dönem eğitimler vererek hayvanları sınıflandırmasını sağlıyoruz".

Yetkililerin değerlendirmeleri

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Aksaray İl Başkanı Bekir Kayan ise eğitimin uzun vadeli hedeflerini şöyle anlattı: "Tip sınıflandırmada hayvanların görünüşü, meme yapısı gibi bunların genetik olarak yapılarının nasıl olduğunu inceleyerek bir sonraki neslin suni tohumlama ile daha ileri noktalara nasıl taşırız onu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da bu tip sınıflandırma çerçevesinde A-B sınıfı olan işletmelerimiz devletimizin verdiği soy kütüğü hizmet desteklemelerini fazla miktarda alıyor olması. A-B sınıfına giren hayvanların devlet tarafından ekstra desteklenmesini sağlıyor. Burada Türkiye genelinde 60’a yakın ilimizin katılımı ile bir eğitim veriliyor. Hayvancılığı daha ileri noktalara götürmek, hayvancılığın kalitesini artırmak, süt verimini artırmak, süt yağını artırmak ve kaliteyi yakalayıp daha güzel verimler elde etmesini sağlamak amacıyla bu eğitimleri veriyoruz".

Bekir Kayan, eğitimlerin hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle de bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye çapında biz bunları yaptığımız sürece, hayvancılığımızı daha ileriye götürdüğümüz de hayvan ithalatına ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü en kaliteli hayvanları bizler üreteceğiz. Suni tohumlamayla yada embriyo transferleriyle hayvanlarımızı artık biz ihraç eder duruma gelmemiz lazım. Bu tip eğitimlerle birlikte biz ithalatı bırakıp ihracata geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan personeller, 2 gündür devam eden uygulamalı çalışmalarda bilmedikleri birçok konuyu öğrendiklerini ve edindikleri bilgileri illerindeki üreticilere aktaracaklarını belirtti.

TÜRKİYE’DE HAYVANSAL ÜRETİMİN, KALİTENİN VE VERİMİN ARTIRILMASI, BERABERİNDE HAYVAN İTHALATININ BİTİRİLİP İHRAÇ ETME YOLUNA GİRİLMESİ AMACIYLA ÜLKE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN 60 İLİN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ PERSONELİNE UYGULAMALI OLARAK TİP SINIFLANDIRMASI EĞİTİMİ VERİLDİ.