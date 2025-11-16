Aksaray'da abartı egzozlu motosiklete 9 bin 267 lira ceza

Olayın Detayları

Aksaray'da polis ekiplerinin abartı egzoz nedeniyle durdurduğu motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Caddesi'nde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses çıkaran 68 AFZ 105 plakalı motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücünün Y.L. (17) olduğu ve ehliyet ile ruhsat kontrollerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı tespit edildi. Ancak motosiklet üzerinde yapılan incelemede abartı egzoz olduğu belirlendi.

Bunun üzerine trafik polisleri tarafından sürücüye idari işlem uygulanarak 9 bin 267 lira para cezası kesildi ve motosiklet trafikten men edildi.

