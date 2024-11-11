Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı

Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Şok Olay

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde muayene için gelen bir hasta, dirgen ile saldırarak 4 çalışana zarar verdi. Saldırıda, 3'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Hastaneye diş muayenesi için başvuran Şevket Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle personelle tartışmaya başladı. Kısa bir süre içinde büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü ve Şevket Y., otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi.

Yaralılar ve Müdahale

Şevket Y., hastaneye döndükten sonra güvenlik görevlileri Leyla S., Mehmet Ü. ve Mustafa Y.’yi dirgenle yaraladı, ayrıca temizlik görevlisi Cem A.’ya darp etti. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın hemen ardından polis ekipleri, Şevket Y.’yi gözaltına alarak inceleme başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.