Aksaray'da Aile İçi Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Aksaray'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bir Olaya Dönüşü

Aksaray'ın Küçük Bölcek Mahallesi'nde, bir kişinin annesi ve ağabeyine bıçakla saldırması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Yasin Oruç'un, annesi Nutuk Oruç (46) ve ağabeyi Ali Oruç ile yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

Kaçan Saldırgan İçin Operasyon Başlatıldı

Tartışma sırasında Yasin Oruç, annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden komşuları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Yasin Oruç'u yakalayabilmek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.