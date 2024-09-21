Aksaray'da Aile İçi Dramanın Sonucu: Baba Tutuklandı

Aksaray'da Korkunç Olay

Aksaray'da yaşanan trajik bir olayda, kızı Fadimana O.'yu (26) silahla öldüren ve damadı R.O.'yu (28) yaralayan baba M.A. (46), tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Fatih Mahallesi'nde 19 Eylül'de başlayan çatışma, damat R.O.'nun boşanma aşamasındaki eşi Fadimana O. ile görüşmek üzere kayınpederinin evine gelmesiyle patlak verdi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası M.A., damadı R.O. ile kavga ederken silahını kullandı.

Kavga sırasında M.A., damadı R.O.'yu yaralarken, kızı Fadimana O.'yu da ağır bir şekilde vurdu. Talihsiz genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Adalet Süreci Başlıyor

Olayın ardından polis, M.A.'yı saklandığı çatı katında yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olay, aile içindeki şiddetin ve dramatik sonuçlarının bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu.