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Aksaray'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:05
Aksaray'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Aksaray'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan bir anız yangını, hızlı müdahalelerle söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Yangın, Bekarlar köyü Nenezi mevkisinde, mahsulleri toplanmış bir tarlada başladı ve rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Durumun hemen haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Gülağaç Belediyesi ve Aksaray Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zarar Gördü

Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaklaşık 30 dekar ormanlık alan ve 30 dekar hasat edilmiş arpa tarlası zarar gördü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

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