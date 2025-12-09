DOLAR
Aksaray'da Apartman Dairesinde Sobadan Çıkan Yangın Söndürüldü

Aksaray Sultanhanı'nda sobadan sıçrayan kıvılcımlarla çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; daire kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:36
Olayın Detayları

Aksaray'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, dün gece itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli yabancı uyruklu çift'in kaldığı dairede, sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu yangın başladı ve kısa sürede tüm odaya yayıldı.

Müdahale ve Sonrası

Yangını fark eden çift, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, dairenin penceresinden dışarıya püsküren alevlere müdahale etti; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

